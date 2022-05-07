Путинский олигарх Абрамович продал "Челси": известна сумма сделки

Российский олигарх Роман Абрамович под давлением санкций из-за войны в Украине продал футбольный клуб "Челси".

Новым владельцем лондонского клуба станет консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боли.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти доходы будут переведены на "замороженный" банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% от суммы на благотворительность.

Еще 1,75 млрд фунтов новые владельцы собираются вложить в развитие "Челси", в том числе инвестиции в стадион "Стемфорд Бридж", академию лондонцев, женскую команду и ее арену, а также фонд клуба.

Отмечается, что новым владельцам остается получить все необходимые разрешения регуляторных органов на покупку акций лондонского клуба. Ожидается, что под их управление "Челси" перейдет к концу мая.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения на украинские земли Великобритания ввела персональные санкции против Абрамовича. Все активы российского олигарха "заморозили". Заметим, что попадание Абрамовича в санкционный список означает серьезные последствия для "Челси".

В свою очередь, английская Премьер-лига уже отстранила Абрамовича от управления "Челси". Также сотрудничество с "синими" приостановил один из основных спонсоров.

Читайте также:

Андрей Шевченко и Борис Джонсон посетили благотворительную акцию для помощи Украине в войне с Россией

Паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

"Уверен, все мы перейдем": Ребров - об украинском языке и ссоре с мужчиной в футболке "Россия"