Россия выпустила по Одесской области четыре крылатые ракеты

Россия выпустила по Одесской области четыре крылатые ракеты

Российские оккупанты с применением стратегической авиации 7 мая выпустили по Одесской области четыре крылатые ракеты.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация – несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры – отстроим", — говорится в сообщении.

Также читайте Ракетний удар по Костянтинівці: під завалами ліцею загинули мирні жителі

Горожан призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в ближайшие укрытия.

Напомним, мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов сообщил, что правоохранители подозревают его в сепаратизме. 7 мая в его доме провели обыски.

Психология: как не позволить агрессии и ненависти разрушить нас изнутри

Читайте также: