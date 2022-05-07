Россия выпустила по Одесской области четыре крылатые ракеты

Российские оккупанты с применением стратегической авиации 7 мая выпустили по Одесской области четыре крылатые ракеты.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
По предварительной информации, пострадавших нет.
"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация – несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры – отстроим", — говорится в сообщении.
Горожан призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в ближайшие укрытия.
Напомним, мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов сообщил, что правоохранители подозревают его в сепаратизме. 7 мая в его доме провели обыски.
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