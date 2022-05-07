Мэра одесского города Рени подозревают в сепаратизме

Полиция провела обыски в его доме.
Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов сообщил, что правоохранители подозревают его в сепаратизме,
7 мая в его доме провели обыски.
Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.
"Когда меня спрашивают, люблю ли я Украину, молчу. Я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме – и снова обыск. Гадко как-то на душе", — написал он.
Напомним, бывший мэр Рубежного "сливает" оккупантам информацию о проукраинских активистах.
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