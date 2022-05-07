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Мэра одесского города Рени подозревают в сепаратизме

Мэра одесского города Рени подозревают в сепаратизме

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Мэра одесского города Рени подозревают в сепаратизме

Facebook: Игорь Плехов

Полиция провела обыски в его доме.

Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов сообщил, что правоохранители подозревают его в сепаратизме,

7 мая в его доме провели обыски.

Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я Украину, молчу. Я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме – и снова обыск. Гадко как-то на душе", — написал он.

Напомним, бывший мэр Рубежного "сливает" оккупантам информацию о проукраинских активистах.

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