Мэра одесского города Рени подозревают в сепаратизме

Полиция провела обыски в его доме.

Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов сообщил, что правоохранители подозревают его в сепаратизме,

7 мая в его доме провели обыски.

Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я Украину, молчу. Я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме – и снова обыск. Гадко как-то на душе", — написал он.

Напомним, бывший мэр Рубежного "сливает" оккупантам информацию о проукраинских активистах.

Читайте также: