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Мера одеського міста Рені підозрюють у сепаратизмі

Мера одеського міста Рені підозрюють у сепаратизмі

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Мера одеського міста Рені підозрюють у сепаратизмі

Facebook: Ігор Плєхов

Поліція провела обшуки в його будинку.

Мер міста Рені Одеської області Ігор Плєхов повідомив, що правоохоронці підозрюють його у сепаратизмі, 

7 травня у його будинку провели обшуки. 

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Коли мене запитують, чи я люблю Україну, мовчу. Я просто люблю її всім серцем. Сьогодні вранці я дізнався, що мене підозрюють у сепаратизмі – і знову обшук. Гидко якось на душі", - написав він.

Нагадаємо, колишній мер Рубіжного "зливає" окупантам інформацію щодо проукраїнських активістів.

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