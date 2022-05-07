У Хмельницькій області СБУ затримала ворожу ДРГ: планували деверсії в області

Від початку війни, 24 лютого, українська Служба безпеки продовжує ліквідовувати ДРГ ворога та викривати його поплічників.

Відомо, що у Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила диверсійно-розвідувальну групу. Вона складалася з трьох осіб.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, чоловіки перебували на постійному зв'язку з російськими кураторами. Вони планували диверсію у Хмельницькій області. Зокрема, зловмисники фільмували на відео ракетні удари армії Російської Федерації та планували влаштувати низку диверсій по стратегічно важливих об’єктах регіону.

В СБУ повідомили, що ворогів викрили й на території інших областей. За словами Дехтяренка, від початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила чотири тисячі колаборантів.

Як повідомлялося, на вокзалі у Хмельницькому добровольці виявили підозрілих осіб із символікою держави-агресорки Росії. Їм видалися підозрілими два чоловіки та жінка. Їх зупинили. Попросили показати документи і мобільні телефони. Бійці виявили фото одного із затриманих у російській військовій формі на тлі автомобіля із символікою "Z".

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