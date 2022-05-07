У Мелітополі колаборанти змушують школярів надягати георгіївські стрічки і розповідати віршики про війну

У Мелітополі колаборанти змушують школярів надягати георгіївські стрічки і розповідати віршики про війну

Окупанти держави-терористки Росії не припиняють впроваджувати власні порядки на територіях, які опинилися під їхнім контролем.

У захопленому Мелітополі Запорізької області директори-колаборанти шкіл змушують дітей надягати георгіївські стрічки. Крім того, своїми "досягненнями" вони вихваляються у російських засобах масової пропаганди.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що протягом останнього часу зросла кількість пропагандистських сюжетів про "покращення". В ефірах показують, які мелітопольські діти у школах та дошкільних закладах малюють тематичні малюнки, розповідають віршики про війну. Тим часом директора шкіл та керівники дитячих садків чіпляють георгіївські стрічки без дозволу на те батьків.

Крім того, проросійська влада окупованого Мелітополя намагається запустити освітній процес. Зокрема, на співпрацю погодилася викладачка театрального мистецтва Олена Соболєва.

У місті також запрацює школа мистецтв. Закладом буде керуватиме зрадниця, яка раніше вела гурток театрального мистецтва. Працівники навчального закладу повідомляють, що "директорка" проводить співбесіду з кожним окремо. Частину зарплати їм обіцяють платити у гривнях, але більшу - готівкою у російських рублях.

Як повідомлялося, від початку березня, коли російські війська увійшли до Херсона, окупанти намагаються там закріпити свою "владу". Росіяни вживають різні заходи, аби закріпитися у місті. Зокрема, військові держави-терористки намагаються хоч якось забезпечити діяльність російсько-окупаційних військ та підтримку російського окупаційного режиму.

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