"Путін боягуз. Він бореться з дітьми" - Ненсі Пелосі

США підтримує ініціативу про внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала Володимира Путіна боягузом і заявила, що підтримує ініціативу про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це Пелосі заявила в інтерв'ю MSNBC.

"Путін - боягуз. Він воює проти мирних жителів. Він бореться з дітьми. Він використовує це як зброю війни", - сказала Пелосі.

На її думку, якщо Росії немає у цьому списку, то такий список потрібно хіба розірвати й викинути:

"Мова йде про лідера ядерної держави, яка вторглась до іншої країни та ще й погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї. Мова йде про президента країни, який перетворив власних солдатів на ґвалтівників, вони ґвалтувати дітей – маленьких дівчаток, 11-річних, неодноразово на очах їхніх матерів та матерів на очах дітей. Забирають дітей, викрадають їх".

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість внесення РФ до списку держав-спонсорів тероризму. Також США і надалі вводитимуть санкції проти РФ.

"Другого Путіна не буде, бо його нема ким замінити" – Марк Фейгін

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