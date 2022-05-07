"Путин трус. Он борется с детьми" — Нэнси Пелоси

США поддерживают инициативу о внесении России в список государств-спонсоров терроризма.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Владимира Путина трусом и заявила, что поддерживает инициативу об объявлении России государством-спонсором терроризма.

Об этом Пелоси заявила в интервью MSNBC.

"Путин – трус. Он воюет против мирных жителей. Он борется с детьми. Он использует это как оружие войны", — сказала Пелоси.

По ее мнению, если России нет в этом списке, то такой список нужно разорвать и выбросить:

"Речь идет о лидере ядерного государства, которое вторглось в другую страну и еще и угрожает применением тактического ядерного оружия. Речь идет о президенте страны, который превратил собственных солдат в насильников, они насилуют детей – маленьких девочек, 11-летних, неоднократно на глазах их матерей и матерей на глазах детей. Забирают детей, похищают их".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность внесения РФ в список государств-спонсоров терроризма. Также США и дальше будут вводить санкции против РФ.

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