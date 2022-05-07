Если нет средств позвонить, можно сделать это бесплатно

Во время войны оставаться на связи с оказавшимися в оккупации или там, где ведутся активные боевые, очень важно. В рамках услуги "Мы вместе" клиенты Kyivstar могут выбрать один номер и звонить по телефону без платы. Как это сделать в материале ТСН.ua

В прессслужбе Kyivstar сообщили, что абоненты оператора могут выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе. Теперь можно позвонить кому-то из родных, близких, выбрав один номер, даже если на счете нет средств. И даже если есть деньги на счету, за звонок на этот номер снимать деньги не будут.

Подключить номер, на который можно будет звонить бесплатно нужно:

в приложении «Мой Киевстар»,

на сайте: https://kv.st/aj8.

Чтобы сменить важный номер, нужно сначала отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером Киевстар. Менять номер, выбирать, на который можно звонить бесплатно, можно раз в месяц. Подключение бесплатно, звонки также.

Услуга действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

Человек с номером, который вы выбрали, будет звонить вам по условиям его тарифа.

За границей будут действовать условия роуминга.

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