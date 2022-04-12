Какие профессии будут актуальны после войны

Скоро уже лето, многие выпускники задумываются, какую профессию выбрать. Какие профессии будут популярны после войны, разбирался ТСН.ua

После окончания войны наибольший спрос, по мнению экспертов, будет на специалистов по восстановлению нашей страны, украинской экономики, военных, психологов и врачей.

Для того чтобы отстроить разрушенную инфраструктуру нашей страны - жилые дома, дороги, коммуникации наиболее нужны будут разнообразные специалисты в строительной сфере, строители, проектировщики, архитекторы, дизайнеры. Уже сейчас остро нужны такие рабочие специальности в строительной сфере как сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики. Сегодня, например, лидерами по уровню предложенной зарплаты стали каменщики, штукатуры, которым предлагают 30-35 тыс. грн заработной платы. В дальнейшем спрос на специалистов в строительной сфере будет расти. Строители и архитекторы изменят подход к строительству, материалам и технологиям построения. Скорее всего, дома будут строить с обустроенными бомбоубежищами и аварийной лестницей.

Инженеры потребуются не только в сфере строительства, машиностроения. После войны будет развиваться оборонно-промышленный комплекс, поэтому нужны будут инженеры для этой отрасли в первую очередь. В марте больше всего искали водителей, особенно большой спрос и, соответственно, зарплаты на дальнобойщиков. После войны спрос на профессии, связанные с логистикой возрастет. Потребуются водители, логисты, операторы перевозок.

Для обеспечения энергетической безопасности и независимости Европы после войны нужны будут специалисты в сфере энергетики - специалисты по альтернативной энергетике, развитию энергетической инфраструктуры и т.д.

Без профессиональных военных не может быть мощной армии. Поэтому потребность в профессиональных военных, офицерском составе, прежде всего, будет расти. Для защиты правопорядка в послевоенный период потребуются правоохранители, работники полиции.

Остаются популярными на рынке труда профессии менеджера по продажам, маркетолога и в первую очередь со знанием строительной сферы, логистики, энергетики. IT-сфера в Украине продолжит развиваться и потребует все больше программистов в сфере безопасности и практически во всех отраслях экономики страны.

Спрос на профессии связан как психическим, так и физическим восстановлением людей также будет расти. Работа психологов, психотерапевтов во время войны, так и после ее окончания будет очень важной для мирных граждан и военных. И обычно спрос на врачей самых разных специальностей также будет расти после войны.

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