Які професії будуть актуальними після війни

Скоро уже літо, багато випускників замислюються яку професію обрати. Які професії будуть популярними після війни, розбирався ТСН.ua

Після закінчення війни найбільший попит, на думку експертів буде на фахівців з відбудови нашої країни, української економіки, на військових, психологів та лікарів.

Для того, щоб відбудувати зруйновану інфраструктуру України, житлові будинки, дороги, комунікації найбільше потрібні будуть різноманітні спеціалісти в будівельній сфері - будівельники, проєктувальники, архітектори, дизайнери. Вже зараз гостро потрібні такі робітничі спеціальності в будівництві як зварювальники, столяри, муляри, маляри, слюсарі, електрики, облицювальники. На сьогодні, наприклад, лідерами за рівнем запропонованої заробітної плати стали муляри та штукатури (30- 35 тис. грн заробітної плати). Надалі попит на спеціалістів в будівельній сфері зростатиме. Будівельники та архітектори змінять підхід до будівництва, до матеріалів та технологій побудови. Скоріш за все, будинки будуватимуть з облаштованими бомбосховищами та аварійними сходами.

Інженери будуть потрібні не лише у сфері будівництва та машинобудування. Після війни розвиватиметься оборонно-промисловий комплекс, тому потрібні будуть інженери для цієї галузі в першу чергу.

У березні найбільше вакансій було для водіїв, особливо потрібні були далекобійники. Після війни попит на професії, пов'язані з логістикою зростатиме. Потрібні будуть водії, логісти, оператори перевезень тощо.

Для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України після війни потрібні будуть спеціалісти у сфері енергетики - фахівці з альтернативної енергетики, розвитку енергетичної інфраструктури тощо.

Без професійних військових не може бути потужної армії. Тому потреба в професійних військових, офіцерському складі, перш за все, буде зростати. Для захисту правопорядку у післявоєнний період потрібні будуть також правоохоронці та працівники поліції.

Залишаться популярними на ринку праці професії менеджера з продажу, маркетолога і в першу чергу зі знанням будівельної сфери, логістики, енергетики. ІТ-сфера в Україні продовжить розвиватися і вимагатиме все більше програмістів у сфері безпеки та практично у всіх інших галузях економіки країни.

Попит на професії пов'язані як психічним, так і фізичним відновленням людей також зростатиме. Робота психологів, військових психологів, психотерапевтів під час війни, так і після її закінчення буде дуже важливою для мирних громадян та військових. І звичайно медиком, лікарем буде не менш престижним ніж військовим.

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