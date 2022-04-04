Вступ 2022 - що чекає на абітурієнтів під час війни

Вступ 2022 - що чекає на абітурієнтів під час війни

Незважаючи на війну в Україні, абітурієнти вже готуються до складання ЗНО та до вступної кампанії 2022. Яким буде вступ до вищих навчальних закладів цього року, з'ясовував ТСН.ua

Верховна рада ухвалила законопроєкт № 7132 згідно з яким ЗНО у вигляді одного мультипредметного тесту буде проводитись протягом 10 днів в офлайн-форматі.

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Про особливості вступної кампанії 2022 з огляду на воєнний стан в країні розповів на пресконференції 1 квітня глава МОН Сергій Шкарлет.

Нагадуємо, для того, щоб скласти ЗНО абітурієнту потрібно обов'язково зареєструватися шо до 9 квітня та створити реєстраційну картку.

Сертифікат ЗНО минулих років можна використовувати?

Як і в попередні роки можна використовувати сертифікати минулих років. Цього року можна скористатися сертифікатами ЗНО за 2019, 2020 та 2021 роки. В першу чергу така опція призначена для випускників коледжів. Саме вони можуть скористатися такимисертифікатами. У випадку, якщо складено декілька сертифікатів ЗНО за різні роки, абітурієнт має право використати той сертифікат, який має вищий бал.

Вступ 2022 - абітурієнтам потрібно навчитися писати мотиваційні листи

В цілому цьогорічні умови вступу до вищих навчальних закладів не відрізняється від умов минулих років. Планується, що буде така сама електронна база та електронні заяви. Основна відмінність в тому, що вступ буде відбуватися на підставі не чотирьох сертифікатів як раніше, а одного мультидисциплінарного тесту.

Наступна важлива відмінність цього року в деяких випадках вперше потрібно буде подавати мотиваційний лист. Що таке мотиваційний лист - це документ, написаний випускником, в якому він пояснює причини, чому він вважає себе найкращим кандидатом для вступу на вибрану ним спеціальність конкретного навчального закладу. Оскільки випускники здаватимуть цього року не чотири предмети, а один, ймовірно буде багато випускників з однаковими балами. Призначення мотиваційного листа - вирішити якому з абітурієнтів надати перевагу у випадку однакової кількості балів ЗНО.

Участь в олімпіадах та призові місця, медаль не впливатимуть на результати вступу. Попри те, що закон України про вищу освіту передбачає врахування середнього балу атестату, цього року він враховуватися не буде. Але в будь-якому разі атестат при вступі потрібно подавати.

Хто може видавати атестат про повну середню освіту

Це може зробити як школа у місці постійного проживання учня, так і школа, куди його зараховано тимчасово, внаслідок переїзду. Саме тому обов'язково потрібно зареєструватися у школі, де тимчасово проживає дитина. Можна обрати будь-яку школу, яка підходить територіально, а у випадку перебування дитини за кордоном - приєднатися до будь-якої онлайн-школи, що є на сайті МОН.

Для переміщених осіб, зазначив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет передбачена функція подання документів, співбесіди, творчих конкурсів, фахових іспитів з будь-якої точки світу.

Які будуть порогові бали під час вступу 2022 на різні спеціальності

Міністр освіти та науки також повідомив порогові бали при вступі на різні спеціальності:

вступ на основі загальної середньої освіти (державне замовлення) – не менше за 125;

вступ на медичні спеціальності, зокрема стоматологію (222, 228), педіатрію – 150 (за винятком вступників за конкурсним балом понад 175 балів);

на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю фармація, промислова фармація (226) – 130 балів;

для спеціальностей галузей право (08), публічне управління, адміністрування (28), міжнародні відносини (29) – 140 балів.

Які умови вступу на рівень фахового молодшого бакалавра

На основі базової середньої освіти та загальної середньої освіти або кваліфікаційного рівня потрібно буде:

пройти індивідуальну усну бесіду при вступі на бюджет (зокрема, вступ на основі кваліфікаційного рівня);

написати мотиваційний лист при вступі на контракт (зокрема, вступ на основі кваліфікаційного рівня);

пройти творчий конкурс при вступі на спеціальність з творчим конкурсом.

Курсанти будуть зараховуватись відповідно правил прийому закладів.

Як вступити на магістратуру на основі повної загальної освіти:

курсанти – відповідно до правил прийому закладу;

спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс;

інші спеціальності як на бюджет, спеціальність 035 (крім української та кримськотатарської мови та літератури, фольклористики і спеціальностей 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29), так і на контракт – національний мультидисциплінарний тест;

спеціальність на контракт (крім 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29, 035) – мотиваційний лист.

Наразі немає офіційної інформації, хто, за якими квотами буде зарахований до університетів. Поки можна говорити про пільги для дітей, які втратили батьків на війні. Питання щодо внутрішньопереміщених осіб залишається відкритим.

Вартість навчання за контрактом у 2022 році не буде зростати.