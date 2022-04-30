Російська форма та символіка "Z": у Хмельницькому затримали підозрілих осіб

Російська форма та символіка "Z": у Хмельницькому затримали підозрілих осіб

На вокзалі у Хмельницькому 29 квітня добровольці виявили підозрілих осіб із символікою держави-агресорки Росії.

Бійцям добровольчого батальйону видалися підозрілими два чоловіки та жінка. Їх зупинили. Попросили показати документи і мобільні телефони.

Про це повідомили у Добровольчому формуванняі Хмельницької територіальної громади #1 "Авангард".

Добровольці виявили фото одного із затриманих у російській військовій формі на тлі автомобіля із символікою "Z".

Підозрілих осіб передали співробітникам СБУ. Бійці закликають: у разі виявлення підозрілих осіб на вокзалі звертатися до патрулів.

Як повідомлялося, у Житомирі викрили колаборанта, який виправдовував збройну агресію Росії. Під час занять спортом у фітнес-клубі житомирянин на публіку виправдовував дії збройних сил держави-терористки. Він переконував присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, за якої українцям буде краще".

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