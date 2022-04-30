У тимчасово окупованій Каховці "влада" готує масштабне святкування 9 травня

У тимчасово окупованій Каховці так звана "влада", яку призначили військові РФ, планує масштабно відзначити 9 травня.
Росіяни озвучили плани у місті.
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада на сторінці у Facebook.
За планами так званого "керівника" міста Павла Філіпчука, у місті відбудеться парад, мітинг, пригощатимуть кашею. Він також обіцяє появу безсмертного полку. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.
Задіяли в організації і каховський музей, який має надати відповідні експонати та документи.
Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.
Нагадаємо, у Скадовську 15 квітня росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами.
Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".
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