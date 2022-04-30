У тимчасово окупованій Каховці "влада" готує масштабне святкування 9 травня

У тимчасово окупованій Каховці так звана "влада", яку призначили військові РФ, планує масштабно відзначити 9 травня.

Росіяни озвучили плани у місті.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада на сторінці у Facebook.

За планами так званого "керівника" міста Павла Філіпчука, у місті відбудеться парад, мітинг, пригощатимуть кашею. Він також обіцяє появу безсмертного полку. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.

Задіяли в організації і каховський музей, який має надати відповідні експонати та документи.

Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

Нагадаємо, у Скадовську 15 квітня росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами.

Чи вдасться окупантам провести псевдореферендум на Херсонщині

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".

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