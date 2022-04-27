"Як гатили, так і гатитимемо": Арестович про "референдум" в Херсоні

"Як гатили, так і гатитимемо": Арестович про "референдум" в Херсоні

Для окупантів РФ - це лише продовження міжнародної ізоляції та прискорене запровадження санкцій за спробу нової анексії території.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму" про створення в області фейкової "ХНР". Спочатку загарбники хотіли провести цей псевдореферендум 27 квітня, але потім зрозуміли, що не встигають, і перенесли його на середину травня.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну пояснив, чим обернеться для ворога цей так званий референдум.

"Звичайно, не встиг би ніхто до 27 (квітня) нічого організувати, бо і реальний, і фейковий дуже складно організувати. Нагадую, що, згідно із законом України, на організацію референдуму при дотриманні всіх процедур витрачаються там якісь шалені терміни – десь до півроку. Але не менше трьох місяців, а тут вони за 5 чи 15 днів хочуть організувати. Так не буває. Ну, до 15 (травня – ред.) вони можуть встигнути організувати. Але ж розмова дуже проста: ну організують, ну приєднають. Що нам їхнє вирішення? Вони ж нічого не означають. Для них - це лише продовження міжнародної ізоляції та прискорене запровадження санкцій за спробу нової анексії території. А для нас – це ширший пакет економічної допомоги, санкції – тільки як наша зброя, вже й надходження військової допомоги від Заходу. Як гатили, так і гатитимемо", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, попри загрозу, херсонці виходять на протести, щоб не допустит створення "ХНР".

Херсонці вийшли на черговий протест проти псевдореферендуму про створення так званої "ХНР"

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