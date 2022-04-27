Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Як гатили, так і гатитимемо": Арестович про "референдум" в Херсоні

Дата публікації
Перегляди
778
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Як гатили, так і гатитимемо": Арестович про "референдум" в Херсоні

Для окупантів РФ - це лише продовження міжнародної ізоляції та прискорене запровадження санкцій за спробу нової анексії території.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму" про створення в області фейкової "ХНР". Спочатку загарбники хотіли провести цей псевдореферендум 27 квітня, але потім зрозуміли, що не встигають, і перенесли його на середину травня.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну пояснив, чим обернеться для ворога цей так званий референдум.

"Звичайно, не встиг би ніхто до 27 (квітня) нічого організувати, бо і реальний, і фейковий дуже складно організувати. Нагадую, що, згідно із законом України, на організацію референдуму при дотриманні всіх процедур витрачаються там якісь шалені терміни – десь до півроку. Але не менше трьох місяців, а тут вони за 5 чи 15 днів хочуть організувати. Так не буває. Ну, до 15 (травня – ред.) вони можуть встигнути організувати. Але ж розмова дуже проста: ну організують, ну приєднають. Що нам їхнє вирішення? Вони ж нічого не означають. Для них - це лише продовження міжнародної ізоляції та прискорене запровадження санкцій за спробу нової анексії території. А для нас – це ширший пакет економічної допомоги, санкції – тільки як наша зброя, вже й надходження військової допомоги від Заходу. Як гатили, так і гатитимемо", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, попри загрозу, херсонці виходять на протести, щоб не допустит створення "ХНР".

Херсонці вийшли на черговий протест проти псевдореферендуму про створення так званої "ХНР"

Херсонці вийшли на черговий протест проти псевдореферендуму про створення так званої "ХНР"

Читайте також:

Наступна публікація