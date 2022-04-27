"Росія створює істерію в Придністров'ї, як робила це в ОРДЛО", - Арестович

"Росія створює істерію в Придністров'ї, як робила це в ОРДЛО", - Арестович

У Придністров'ї створюється істерія, приблизно така сама, як створювалася в "ЛНР/ДНР" перед початком конфлікту - мовляв, підступна Україна хоче перейти в наступ і всіх перемогти.

В Росії на рівні командувача Центрального округу та когось із депутатів Держдуми заявили, що їхня наступна мета – Молдова. Їм (росіянам - Ред.) потрібно, як мінімум, вирішити завдання перекидання частини сил, щоб не перекидали на інші напрями - ту ж Херсонську область, відтягнути на захист Одеси з боку невизнаного Придністров'я.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 26 квітня.

"Значить, потрібно створити загрозу. Вона створюється шарами, починаючи від заяв перших осіб і закінчуючи випадковими відмовками, приведенням придністровських сил у стан вищої бойової готовності. Якщо не хочуть приводитись – їх треба налякати", - зазначив він.

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За словами політика, для того, щоб налякати – треба, щоб хтось "бахнув", влаштував якісь вибухи. Далі все відбувається як по картинці.

"Заява осіб є, Придністров'я лякають, смс розсилають, нібито попереджають про обстріл. Якісь люди стріляють, руйнують вежі. Створюється істерія, приблизно така сама, як створювалася в "ЛНР/ДНР" перед початком конфлікту - мовляв, підступна Україна хоче перейти в наступ і всіх перемогти. Готуйтеся, брати все на захист священної землі придністровської", - резюмував він.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов розповів, навіщо РФ провокує Придністров’я.

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