Ексдепутат Держдуми Росії розповів, навіщо РФ провокує Придністров’я

Росія хоче змусити приєднатися Придністров’я до війни з Україною.

Це дозволить їм відкрити другий фронт.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

За його словами, РФ своїми провокативними діями хоче змусити вступити Придністров’я у війну в Україні.

“Це просто певний другий фронт, який може бути відкритим. Але, по-перше, я не вірю, що Придністров'я цього прагне. Я думаю, що ні, що вони навпаки хочуть пропетляти та відпетляти від цього. А далі там все буде залежати від нас. Тому що нам самим би може було би корисно звільнити Придністров'я і ліквідувати саму загрозу цього другого фронту в нас у тилу”, - розповів Ілля Пономарьов.

Він також додав, що боєздатність російських військових, які перебувають у Придністров’ї, під великим питанням.

Нагадаємо, що у Придністров'ї скасували підготовку до проведення святкового параду 9 травня.

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