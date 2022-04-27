Экс-депутат Госдумы России рассказал, зачем РФ провоцирует Приднестровье

Россия хочет заставить присоединиться Приднестровье к войне с Украиной.

Это позволит открыть второй фронт.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

По его словам, РФ своими провокационными действиями хочет заставить вступить Приднестровье в войну в Украине.

"Это просто определенный второй фронт, который может быть открытым. Но, во-первых, я не верю, что Приднестровье к этому стремится. Я думаю, что нет, что они наоборот хотят пропетлять от этого. А дальше там все будет зависеть от нас. Потому что нам самим было бы полезно освободить Приднестровье и ликвидировать саму угрозу этого второго фронта у нас в тылу”, — рассказал Илья Пономарев.

Он также добавил, что боеспособность находящихся в Приднестровье российских военных под большим вопросом.

Напомним, что в Приднестровье отменили подготовку к проведению праздничного парада 9 мая.

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