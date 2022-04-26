"Не буде ніяких відтягувань": Арестович назвав умову для контрнаступу ЗСУ

"Не буде ніяких відтягувань": Арестович назвав умову для контрнаступу ЗСУ

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що головною умовою для контрнаступу українських військових є наявність важкого озброєння.

Він пояснив, що контрнаступ потребує великої кількості техніки, живої сили і тилу.

Про це Арестович сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Водночас радник голови ОП зазначив, що партнери допоможуть Україні з озброєнням, і після цього українські військові перейдуть у контрнаступ.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", – сказав Арестович.

Нагадаємо, у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 26 квітня відомо, що українські війська протягом 25 квітня завдяки контратакам відвоювали територію на північ від Херсона та на захід від Ізюму. Щоправда ці контратаки навряд чи переростуть у великий контрнаступ до повного захоплення Херсонської області найближчими днями.

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