У них завдання номер один – це постачання зброї: Зеленський про роботу послів

У них завдання номер один – це постачання зброї: Зеленський про роботу послів

Президент зазначив, що роботу послів буде оцінюватиме, коли закінчиться війна.

Для послів нині завдання номер один – це постачання зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня.

Президент зазначив, що роботу послів буде оцінюватиме, коли закінчиться війна.

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"Послами займаємось. Сьогодні у послів дуже зрозуміла задача і оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто. У них завдання номер один – це постачання зброї. І оцінювати їх будем після того, як закінчиться війна, або, якщо хтось із них зовсім не може показати результат і є такі, це правда. Війна, тому ніхто нікому не дає другу спробу. Тому саме так оцінюємо роботу послів", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський дав відповідь на запитання про те, чому президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України. Він зазначив, що дії очільника Кремля оцінити складно.