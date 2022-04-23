У них завдання номер один – це постачання зброї: Зеленський про роботу послів

Президент зазначив, що роботу послів буде оцінюватиме, коли закінчиться війна.
Для послів нині завдання номер один – це постачання зброї.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня.
Президент зазначив, що роботу послів буде оцінюватиме, коли закінчиться війна.
"Послами займаємось. Сьогодні у послів дуже зрозуміла задача і оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто. У них завдання номер один – це постачання зброї. І оцінювати їх будем після того, як закінчиться війна, або, якщо хтось із них зовсім не може показати результат і є такі, це правда. Війна, тому ніхто нікому не дає другу спробу. Тому саме так оцінюємо роботу послів", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, Зеленський дав відповідь на запитання про те, чому президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України. Він зазначив, що дії очільника Кремля оцінити складно.
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