"Нас не цікавить думка Росії": Зеленський прокоментував поставки зброї Україні

Щодо постачає зброї до України, - нас точно не цікавить думка РФ.

Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо постачає зброю до України, нас точно не цікавить думка РФ. Хоча вони спочатку війни нам також це постачання робили. Ви пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення, як вони бігли, залишаючи танки. Ми їм вдячні за таке постачання", - сказав президент України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що дії Путіна, який 24 лютого розпочав повномасштабне вторгнення до України, оцінити складно.

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