Ворог нарощує темпи проведення операції на сході, щоб оточити угруповання ООС - Генштаб

Ворог нарощує темпи проведення операції на сході, щоб оточити угруповання ООС - Генштаб

Російські окупанти хочуть встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Триває п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог нарощує темпи проведення операції на сході, щоб оточити угруповання ООС.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі зазначили, що на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 23 квітня

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