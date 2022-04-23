Враг наращивает темпы проведения операции на востоке, чтобы оцепить группировку ООС — Генштаб

Враг наращивает темпы проведения операции на востоке, чтобы оцепить группировку ООС — Генштаб

Российские оккупанты хотят установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Продолжается 59-ые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг наращивает темпы проведения операции на востоке, чтобы оцепить группировку ООС.

Об этом говорится в вечернем своде Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего Государства. Пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 23 апреля

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