Враг наращивает темпы проведения операции на востоке, чтобы оцепить группировку ООС — Генштаб

Российские оккупанты хотят установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.
Продолжается 59-ые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Враг наращивает темпы проведения операции на востоке, чтобы оцепить группировку ООС.
Об этом говорится в вечернем своде Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего Государства. Пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
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