В Генштабе ВСУ сообщили, что происходит на границе с Беларусью

В Генштабе ВСУ сообщили, что происходит на границе с Беларусью

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на границе с Беларусью.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 23 апреля.

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Стоит отметить, что в Главном управлении разведки МО сообщали, что Россия перебрасывает все батальонно-тактические группы, которые до недавнего времени были сосредоточены на территории Беларуси, у северных границ Украины, на востоке Украины. Там враг заканчивает перегруппировку войск и пытается найти "самые уязвимые места" ВСУ.

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