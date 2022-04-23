Россияне продолжают обстреливать пограничные общины в Сумской области — ОВА

В Сумской области продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией.

Оккупанты производят обстрелы с целью провокаций ВСУ по трем общинам: Белопольской, Новослободской, а также Путивльской.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Продолжаются провокационные обстрелы на границе с россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общин", — написал глава области.

Напомним, во второй половине 23 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеского ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Ракеты были выпущены самолетами Ту-95 из района Каспийского моря.

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