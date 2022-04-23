Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади на Сумщині - ОВА

На Сумщині тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією.
Окупанти здійснюють обстріли з метою провокацій ЗСУ по трьох громадах: Білопільській, Новослобідській, а також Путивльській.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністоації Дмитро Живицький.
"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громад", - написав очільник області.
Нагадаємо, о другій половині 23 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами Одеси загинуло п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення. Ракети були випущені літаками Ту-95 з району Каспійського моря.
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