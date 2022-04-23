"Демілітаризують поля та городи": окупанти випустили ракету по селу на Дніпропетровщині

"Демілітаризують поля та городи": окупанти випустили ракету по селу на Дніпропетровщині

У суботу, 23 квітня, Росія обстріляла ракетами село у Дніпровському районі, що на Дніпропетровщині.

Після удару ракета залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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"Маємо "прильот" у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе. Окупанти продовжують цілити по "стратегічним" об’єктам. "Демілітаризують" наші поля та городи", - написав Резніченко.

Нагадаємо, о другій половині 23 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами Одеси загинуло п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення. Ракети були випущені літаками Ту-95 з району Каспійського моря.

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