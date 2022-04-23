"Боїться сім'я та охорона": Зеленський прокоментував замахи на себе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не боїться замахів на себе, яких лише від початку повномасштабного вторгнення Росії було чимало.

За його словами, що за нього боїться його родина та охорона, про це голова держави розповів під час пресконференції з іноземними та українськими журналістами у суботу, 23 квітня.

Голова держави також прокоментував, чи не боїться він зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним. На що український президент відповів: "Я не маю права боятися, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться".

"Я не дуже боюся (замахів - ред.), боїться моя сім'я та охорона. Я не боюсь зустрічі з президентом РФ, якщо ви про замахи. Боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Люди голіруч зупиняли танки та іншу російську техніку, так само як і наші Збройні сили України, Нацгвардія", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 квітня президент України Володимир Зеленський влаштував пресконференцію у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

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