Війна Росії проти України: Зеленський прокоментував дії Путіна

Складно оцінити кожен крок президента РФ.

Дії президента РФ Володимира Путіна, який 24 лютого розпочав повномасштабне вторгнення до України, оцінити складно.

Про це під час прескоференції заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені складно оцінити, чому він тримається за стіл, або за крісло усі ці роки. Я не думаю, що це пов'язано з тим, чому він і його військо прийшло на нашу землю та повзучою коброю окупації іде щоденно і щорічно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський влаштував 23 квітня пресконференцію у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

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