Война России против Украины: Зеленский прокомментировал действия Путина

Трудно оценить каждый шаг президента РФ.

Действия президента РФ Владимира Путина, который 24 февраля приступил к полномасштабному вторжению в Украину, оценить сложно.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне сложно оценить, почему он держится за стол или за кресло все эти годы. Я не думаю, что это связано с тем, почему он и его войско пришло на нашу землю и ползучей коброй оккупации идет ежедневно и ежегодно", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский устроил 23 апреля пресс-конференцию в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

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