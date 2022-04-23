Подоляк розповів, чи передавала Росія Україні свій варіант мирних домовленостей

Російська сторона не передавала Україні жодного нового документа, який стосувався б майбутньої мирної угоди між країнами.

З Кремля прибули лише пропозиції до формульного документа, який підготувала українська делегація. Слід зазначити, що на сьогодні є один формульний документ — Стамбульське комюніке, яке Україна передала російській стороні.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами пропозиції щодо цього документу робляться постійно, а от угоди російського авторства "немає і бути не може".

"Росія взяла певний час на вивчення пропозицій України і подачу своїх зустрічних пропозицій. Так ось, ці зауваження робляться постійно. Ніякого нового документа, тим більше документа авторства Російської Федерації, немає і бути не може", — наголосив Подоляк.

Він також підкреслив, що речник президента Росії Дмитро Пєсков своєю заявою намагався лише спекулювати на цій темі.

"Нібито ми якусь дали вам нову формулу, будь ласка, її вивчайте. Ні, подають тільки зустрічні пропозиції, що відносяться до Стамбульського комюніке", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито РФ передала Україні свій варіант мирних домовленостей з "чіткими формулюваннями".

Натомість президент України Володимир Зеленський також заявив, що Росія не передавала державі жодного проєкту документа в межах переговорів щодо завершення війни. Глава держави переконаний, що подібних документів взагалі не існує.

Зеленський заявив, що переговори з Росією триватимуть, аби змусити її відповісти за злочини

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