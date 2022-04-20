Росія втратила довіру до українських перемовників: МЗС РФ

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва вже не довіряє українським переговорникам.

На думку Захарової, збоку української сторони розпочався "цирк".

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Росія-24", передає МК.

За її словами, вона зазначила, що РФ була готова до того, що Київ у ході переговорів поведеться непослідовно. За її словами, з боку Офісу президента Володимира Зеленського, який "називає себе президентом України і має відповідні повноваження", прозвучало прохання про ведення переговорів. У результаті Росія не відмовила у них.

Далі Захарова додала, що розпочався "у прямому та переносному сенсі" цирк з боку київського режиму: "то приїжджають, то не приїжджають, то беруть участь, то не беруть участь".

На думку Захарової, такі дії свідчать про несамостійність у переговорах української сторони, а "переговори використовуються як відволікаючий маневр".

Нагадаємо, що прессекретарка російського МЗС Марія Захарова обґрунтувала наявність “нацизму” в Україні тим, що в кулінарних книгах називають борщ українською стравою.