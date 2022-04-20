Медведчук Чмоня. Інтерв'ю Наталії Мосейчук з легендарним слідчим УБОЗ Валерієм Куром

Чому маючи кілька шансів на прорив українська політична еліта жодного разу не виконала волю народу? Чому за 30 років Незалежності - «на манеже все те же»? Були… Чия невидима рука весь цей час керувала українським вітчизняним політикумом?

З Валерієм Куром, легендарним слідчим УБОЗ поговорили про феномен Медведчука та тих, хто траплявся в орбіті цього політичного шарамижника та талановитого афериста. Чому Путін та Мєдвєдєв - лохи, яких кинув син поліцая? І хто з української політичної еліти може бути ще невикритими агентами ФСБ? Дивіться захопливу історію чесного слідака під назвою «Медведчук Чмоня».

0:00 Валерій Кур – засновник Управління боротьби з організованою злочинністю

1:25 Що відчуває Валерій Кур у період війни?

2:24 ОПЗЖ – воно в Україні закінчилося?

8:58 Про Медведчука та те, як його ловили

16:37 Скривджений вигляд Медведчука на фото: чи могли його бити наші?

19:40 Наскільки Медведчук досі важливий для Путіна?

24:20 Про цілі обміну Медведчука

26:21 Як Зеленський може використати Медведчука?

27:27 Про правосуддя над Медведчуком

30:35 Чому попередні президенти працевлаштовували Медведчука?

40:07 Компромат у ФСБ був на кожного з керівництва України

49:57 Численні звернення Оксани Марченко – це спецоперація ФСБ чи душевний порив?

59:07 Чи побував «під крилом» ФСБ Зеленський?

01:09:32 Після перемоги ніхто Зеленському розслабитись не дасть