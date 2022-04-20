Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років – росЗМІ

Заборона в'їзду діятиме до 2072 року.

Ексведучому шоу "Орел і Решка", українському блогеру Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, заборона в'їзду вступила в силу від 16 квітня 2022 року і триватиме до 2072 року.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Птушкін активно виступав проти війни, критикував дії російської влади, за що і заслужив таке почесну для кожного українця нагороду.

Зазначимо, що раніше у росЗМІ ширилася інформація, що ще 20 українським артистам, блогерам та журналістам заборонений в'їзд до Росії. У їхньому числі опинилися MONATIK, Вєрка Сердючка, Світлана Лобода, Андрій Бєдняков, лікар Комаровський, Макс Барських.

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