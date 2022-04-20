Харківщина не припиняє відбудову інфраструктури – ОП

У Харкові розчищають вулиці та прибирають завали в Київському та Московському районах.

У Шевченківському та Немишлянському районах міста також почали прибирання парків. Про це у Telegram написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Також, за його словами, проводять ремонтні роботи на пошкоджених трубопроводах в Основ'янському, Шевченківському, Московському, Новобаварському та Київському районах.

“Регіон не припиняє відбудову своєї інфраструктури”, - підкреслив Тимошенко.

Заступник керівника ОП розповів, що в місті Дергачі, селищі Велика Рогань та у селі Мала Рогань Харківської області йдуть роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, раніше з Кирило Тимошенко повідомляв, що в Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних.