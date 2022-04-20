Харьковщина не прекращает восстановление инфраструктуры – ОП

В Харькове расчищают улицы и убирают завалы в Киевском и Московском районах.

В Шевченковском и Немышлянском районах города также начали уборку парков. Об этом в Telegram написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, проводят ремонтные работы на поврежденных трубопроводах в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах.

"Регион не прекращает восстановление своей инфраструктуры", - подчеркнул Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что в городе Дергачи, поселке Великая Рогань и в селе Малая Рогань Харьковской области идут работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, ранее из Кирилл Тимошенко сообщал, что в Харьковской области разрушены 858 объектов, из них 628 – гражданских.