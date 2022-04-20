Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет – росСМИ

Запрет въезда будет действовать до 2072 года.

Экс-ведущему шоу "Орел и Решка", украинскому блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.

Как сообщает Telegram-канал Baza, запрет въезда вступил в силу с 16 апреля 2022 года и продлится до 2072 года.

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Птушкин активно выступал против войны, критиковал действия российских властей, за что и заслужил такую почетную для каждого украинца награду.

Ранее в РосСМИ распространялась информация, что еще 20 украинским артистам, блогерам и журналистам запрещен въезд в Россию. В их числе оказались MONATIK, Верка Сердючка, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский, Макс Барских.

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