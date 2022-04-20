Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам: МИД РФ

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Москва уже не доверяет украинским переговорщикам.

По мнению Захаровой, со стороны украинской стороны начался "цирк".

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия-24", передает МК.

По ее словам, она отметила, что РФ была готова к тому, что Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно. По ее словам, со стороны Офиса президента Владимира Зеленского, "называющего себя президентом Украины и имеющего соответствующие полномочия", прозвучала просьба о ведении переговоров. В результате, Россия не отказала в них.

Дальше Захарова добавила, что начался "в прямом и переносном смысле" цирк со стороны киевского режима: "то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют".

По мнению Захаровой, такие действия свидетельствуют о несамостоятельности в переговорах украинской стороны, а "переговоры используются как отвлекающий маневр".

Напомним, что пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обосновала наличие "нацизма" в Украине тем, что в кулинарных книгах называют борщ украинским блюдом.