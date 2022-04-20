Кремль передав Україні свій варіант домовленостей і чекає на відповідь - Пєсков

Кремль передав Україні свій варіант домовленостей і чекає на відповідь - Пєсков

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито РФ передала Україні свій варіант мирних домовленостей з "чіткими формулюваннями" .

Водночас Пєсков не повідомив, про що йдеться у кремлівському документі.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пєсков заявив, що у документі нібито є "чіткі формулювання" того, чого вимагає РФ від України.

Також речник російського диктатора побідкався на те, що не відбувається "інтенсивних перемовин" між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не береться прогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією щодо війни через трагедію у Маріуполі, який російські вбивці нещадно знищують та вбивають мирних українців.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закінчення війни з Росією вирішуватиметься на полі бою.

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