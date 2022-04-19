Кінець цієї війни вирішуватиметься на полі бою – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закінчення війни з Росією вирішуватиметься на полі бою.
За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, це питання не планується вирішувати шляхом переговорів.
Таку заяву Кулеба зробив в інтерв’ю телеканалу France24.
"Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів", – сказав голова МЗС, відповідаючи на запитання про те, чи можуть переговори між Україною та Росією привести до закінчення війни.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією, адже Москва зробила серйозну ставку на другий етап війни.
Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський прагне завершення війни з РФ дипломатичними зусиллями, але здачу Донбасу в обмін на мир з Росією виключає.
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