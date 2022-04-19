Кінець цієї війни вирішуватиметься на полі бою – Кулеба

Кінець цієї війни вирішуватиметься на полі бою – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закінчення війни з Росією вирішуватиметься на полі бою.

За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, це питання не планується вирішувати шляхом переговорів.

Таку заяву Кулеба зробив в інтерв’ю телеканалу France24.

"Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів", – сказав голова МЗС, відповідаючи на запитання про те, чи можуть переговори між Україною та Росією привести до закінчення війни.

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Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією, адже Москва зробила серйозну ставку на другий етап війни.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський прагне завершення війни з РФ дипломатичними зусиллями, але здачу Донбасу в обмін на мир з Росією виключає.

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