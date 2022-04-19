Конец этой войны будет решаться на поле боя – Кулеба

Конец этой войны будет решаться на поле боя – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что окончание войны с Россией будет разрешаться на поле боя.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, этот вопрос не планируется решать путем переговоров.

Такое заявление Кулеба сделал в интервью телеканалу France24.

"Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров", – сказал глава МИД, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры между Украиной и Россией привести к окончанию войны.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк затруднился спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией, ведь Москва сделала серьезную ставку на второй этап войны.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский стремится к завершению войны с РФ дипломатическими усилиями, но сдачу Донбасса в обмен на мир с Россией исключает.

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