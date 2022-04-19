Підтримати ЗСУ та волонтерів легко разом з ПУМБ

ПУМБ – фінансовий партнер багатьох благодійних фондів, які сьогодні забезпечують українських воїнів та волонтерів. Понад 223 мільйони гривень через наш банк вже перерахували небайдужі українці. Обирайте допомогу, яка найбільше відгукується у вашому серці.

ПУМБ приймає перекази без комісії на рахунки благодійних фондів для підтримки ЗСУ, ТрО та волонтерів у всіх дистанційних каналах та працюючих відділеннях. Співробітники, клієнти, партнери, небайдужі українці вже перерахували на підтримку воїнів і гуманітарну допомогу через різні канали ПУМБ понад 223 мільйони грн.

Переказати будь-яку суму можна у мобільному додатку «ПУМБ Online», web-версії онлайн-банкінгу, на платіжній платформі PayHub та касах працюючих відділень. Найлегше і найшвидше клієнтам банку робити благодійні перекази у мобільному додатку ПУМБ, неклієнтам – на платформі PayHub https://payhub.com.ua/#/main .

Підтримати ЗСУ та перерахувати кошти на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від російської агресії, можуть і бізнес-клієнти ПУМБ у інтернет-банкінгу «ПУМБ Digital Business». Всього у декілька кліків, натиснувши віджет «Підтримай Україну», можна здійснити платежі на спеціальні рахунки НБУ, відкриті для збору коштів на потреби армії та допомогу громадянам. Бізнес-клієнти вже скерували на гуманітарну допомогу українцям понад 1 млн грн.

На сьогодні на спеціальний рахунок, відкритий НБУ для підтримки ЗСУ, через канали ПУМБ надійшло вже понад 185 мільйонів грн. Знайти отримувача переказу у всіх каналах банку можна за пошуковими словами: ЗСУ, НБУ, Збройні, Сили, України, війна, підтримка.

БФ «Повернись живим» отримав від небайдужих українців на рахунок в ПУМБ понад 37 мільйони гривень. Легко знайти фонд у дистанційних каналах ПУМБ за словами: повернись, живим, come, back, alive. «Повернись живим» ̵ один з найбільших фондів допомоги українським військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.

Нова пошта Глобал розгорнула масштабну програму Humanitarian Nova Poshta з безкоштовної доставки гуманітарних вантажів з-за кордону від волонтерів усього світу. Для фінансової підтримки на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати компанія для усіх бажаючих благодійників відкрила спеціальні рахунки. Наші благодійники вже перерахували в підтримку ініціативи понад 38 тисяч гривень. Знайти отримувача переказу можна за пошуковими словами: міжнародна, доставка, гуманітарна, допомога, нова, пошта, глобал.

Кожен охочий може зробити внесок на користь БФ «Щастя в долонях. Закарпаття». Фонд опікується воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ. Знайти отримувача переказу у всіх каналах банку можна за словами: щастя, в, долонях, Закарпаття, ЗСУ, 128, окрема, штурмова, бригада, ОГШБ. Сума перерахувань на сьогодні становить понад 87 тисяч гривень.

БФ Київської школи економіки відкрив рахунок в ПУМБ, щоб отримувати кошти на гуманітарну допомогу від компаній та організацій – юридичних осіб. Зібрані кошти Фонд направляє на закупівлю аптечок, медикаментів, засобів захисту для тероборони, волонтерських об’єднань та благодійних фондів. Реквізити за посиланням https://kse.ua/support/donation

ПУМБ вже підтримав ЗСУ, Сили тероборони та ДСНС на понад 65 мільйонів гривень і продовжує допомагати українським воїнам.

Разом наближуємо перемогу!