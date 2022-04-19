У барах шести країн світу збиратимуть гроші для допомоги Україні

Бари з різних країн організують благодійні івенти з назвою BudmoUA на підтримку України.

Метою проєкту є підтримка українських ресторанів, які щодня готують для 16 800 людей.

Про це повідомляє проєкт BudmoUA.

Ініціативу підтримали бари у шести країнах світу: Німеччині, Грузії, Румунії, Бельгії, Великій Британії та Італії.

Як зазначається, деякі бари у цих країнах світу введуть у меню коктейль, кошти з якого передадуть для підтримки українських закладів громадського харчування, які безкоштовно годують українців.

"Команда проекту підтримує 26 ресторанів з Києва та Харкова. 552 людини, серед яких шефи, кухарі, бармени та волонтери, щодня готують їжу для 16 800 людей. BudmoUA прагне поділитися українською традицією, нашою культурою та гостинністю. Щоразу, коли ми підіймаємо келих, ми говоримо Будьмо! Тепер так будуть говорити у всьому світі, перш ніж випити коктейль BudmoUA", - йдеться у повідомленні.

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