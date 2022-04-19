В барах шести стран мира будут собирать деньги для помощи Украине

В барах шести стран мира будут собирать деньги для помощи Украине

Бары из разных стран организуют благотворительные инвенты под названием BudmoUA в поддержку Украины.

Целью проекта является поддержка украинских ресторанов, ежедневно готовящих для 16 800 человек.

Об этом сообщает проект BudmoUA.

Инициативу поддержали бары в шести странах мира: Германии, Грузии, Румынии, Бельгии, Великобритании и Италии.

Как отмечается, некоторые бары в этих странах мира введут в меню коктейль, средства из которого передадут для поддержки украинских заведений общественного питания, бесплатно кормящих украинцев.

"Команда проекта поддерживает 26 ресторанов из Киева и Харькова. 552 человека, среди которых шефы, повара, бармены и волонтеры, ежедневно готовят еду для 16 800 человек. BudmoUA стремится поделиться украинской традицией, нашей культурой и гостеприимством. Каждый раз, когда мы поднимаем бокал Мы говорим Будем! Теперь так будут говорить по всему миру, прежде чем выпить коктейль BudmoUA", — говорится в сообщении.

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