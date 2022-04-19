МОК ответил на призыв отстранить представителей стран-агрессоров

В понедельник, 18 апреля, состоялось заседание Международного олимпийского комитета (МОК).

На нем организация своеобразно отреагировала на призыв Швейцарии изгнать чиновников России и Белоруссии.

Как сообщает Tages-Anzeiger, МОК будет проводить заседание без представителей стран-агрессоров, но увольнять с должностей не планирует.

Комитет отвечал по требованию Швейцарии и отметил, что члены избираются в индивидуальном порядке и не представляют своих стран в этом органе. А потому об отстранении россиян и белорусов речь не идет.

Ранее олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.

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