"Предлагаю посетить Бучу, Бородянку или Ирпень": Беленюк призвал МОК отстранить РФ и Беларусь

"Предлагаю посетить Бучу, Бородянку или Ирпень": Беленюк призвал МОК отстранить РФ и Беларусь

Жан пытается ускорить изгнание россиян и белорусов из международного спорта.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.

Беленюк считает, что этот визит окончательно развеет сомнения МОК относительно необходимости исключения РФ и Беларуси из всех международных федераций.

"Предлагаю президенту НОК Сергею Бубке совместно с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом пригласить президента МОК Томаса Баха посетить Бучу, Бородянку или Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть ужас, который устроили российские оккупанты в пригороде столицы.

Надеюсь, что представители спортивного руководства Украины поддержат такую инициативу. Уверен, тогда у руководства МОК не станет аргументов по поводу целесообразности отстранения России и Беларуси из международного олимпийского сообщества", - написал Беленюк в своем Facebook.

Предлагаю Президенту НОК Сергею Бубке совместно с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом пригласить Президента... Опубликовано Zhan Beleniuk Понедельник, 18 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что дочь взятой в плен войсками РФ украинской волонтерши завоевала медаль на "Играх непокоренных".

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