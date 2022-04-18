"Предлагаю посетить Бучу, Бородянку или Ирпень": Беленюк призвал МОК отстранить РФ и Беларусь

Жан пытается ускорить изгнание россиян и белорусов из международного спорта.
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк предложил пригласить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия ужасных преступлений оккупантов в Киевской области.
Беленюк считает, что этот визит окончательно развеет сомнения МОК относительно необходимости исключения РФ и Беларуси из всех международных федераций.
"Предлагаю президенту НОК Сергею Бубке совместно с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом пригласить президента МОК Томаса Баха посетить Бучу, Бородянку или Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть ужас, который устроили российские оккупанты в пригороде столицы.
Надеюсь, что представители спортивного руководства Украины поддержат такую инициативу. Уверен, тогда у руководства МОК не станет аргументов по поводу целесообразности отстранения России и Беларуси из международного олимпийского сообщества", - написал Беленюк в своем Facebook.
Предлагаю Президенту НОК Сергею Бубке совместно с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом пригласить Президента...Опубликовано Zhan Beleniuk Понедельник, 18 апреля 2022 г.
Ранее сообщалось, что дочь взятой в плен войсками РФ украинской волонтерши завоевала медаль на "Играх непокоренных".
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