Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских, пятеро – получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"18 апреля в результате российских обстрелов погибли еще четверо мирных людей в Донецкой области: 2 в Торском, 1 в Шандригаловом, 1 в Раздольном. Еще 5 получили ранения", — отметил глава ОВА.

В настоящее время точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Также сообщается, что в Донецкой области оказали помощь трем гражданским, которые получили ранения на территории Луганской области.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 249 гражданских, 797 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Донецкая ОГА (ОВА)/Telegram

Читайте также: