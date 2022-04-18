В США начал действовать специальный статус временной защиты для украинцев – Ермак

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

Ранее анонсированный специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находящихся в США, официально введен. Этот статус защиты начал действовать с понедельника, 18 апреля.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП отметил, что соответствующее решение внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано завтра, 19 апреля.

"Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дату на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, было перенесено с 1 марта на 11 апреля 2022 года. Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой", — заметил Ермак.

Руководитель Офиса президента пояснил, что статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

"Я хочу поблагодарить американских партнеров за военную, финансовую, гуманитарную помощь, санкции, а теперь и за заботу о наших гражданах, а также посольство Украины в США и всю нашу дипломатическую команду за результативную работу. Мы продолжаем работать дальше на победу, чтобы как можно скорее все наши люди смогли вернуться и вместе строить крутую Украину", – написал Ермак.

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