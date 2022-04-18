Битва за Восток началась, армия России пытается прорвать оборону ВСУ - Данилов

Российские военные активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что утром в понедельник, 18 апреля, началась активная фаза на Востоке.

Об этом Данилов рассказал в эфире совместного телемарафона "Єдині новини".

Секретарь СНБО отметил, что российские военные активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск. Он добавил, что оккупанты попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром ", — сказал секретарь СНБО.

Стоит отметить, что ранее представитель Минобороны сообщал, что Россия завершила перегруппировку своих войск и готова к наступлению на Востоке. Среди задач врага – установление полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной украинской территорией Крыма.

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