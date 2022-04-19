В Луганской области нацгвардеец сбил российский беспилотник: фото

В Луганской области нацгвардеец сбил российский беспилотник.

Беспилотник РФ вел вражескую разведку, когда его из стрелкового оружия сбил украинский защитник.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Нацгвардиец на псевдо "Клапан" уничтожил российский беспилотник с помощью АК-74. Украинский защитник рассказал, что от командира получил указания о вражеском летательном аппарате и решил уничтожить беспилотник.

"На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом – он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня оставалось еще несколько патронов. Стрельнул — и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв, — говорит Клапан.

Цена комплекса на уровне 18 миллионов рублей, а стоимость летательного аппарата – около 5-7 млн рублей. БПЛА могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы.

Напомним, в Одессе ВСУ сбили беспилотник оккупантов, снимавший объекты инфраструктуры.

Читайте также: