В Луганской области нацгвардеец сбил российский беспилотник: фото

В Луганской области нацгвардеец сбил российский беспилотник.
Беспилотник РФ вел вражескую разведку, когда его из стрелкового оружия сбил украинский защитник.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Нацгвардиец на псевдо "Клапан" уничтожил российский беспилотник с помощью АК-74. Украинский защитник рассказал, что от командира получил указания о вражеском летательном аппарате и решил уничтожить беспилотник.
"На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом – он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня оставалось еще несколько патронов. Стрельнул — и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв, — говорит Клапан.
Цена комплекса на уровне 18 миллионов рублей, а стоимость летательного аппарата – около 5-7 млн рублей. БПЛА могут нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы.
Напомним, в Одессе ВСУ сбили беспилотник оккупантов, снимавший объекты инфраструктуры.
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